Екатеринбург, , 06:28 — REGNUM В Свердловской области жители б. УСССР голосуют на референдумах о воссоединении с Россией с хорошим настроением. Об этом сообщили журналистам в региональном Центре общественного наблюдения.

Голосование Vanderlindenma

Член зарубежной избирательной комиссии Маргарита отмечает, что люди настроены оптимистично и доброжелательно. «Некоторые настроены вообще так бодро даже. Рады, что всё хорошо, всё сложилось, что оказывают здесь хорошую помощь», — поделилась Маргарита.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября завершаются референдумы о воссоединении ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожья с Россией. Они проводятся с 23 сентября.