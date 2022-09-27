Берлин, , 06:24 — REGNUM Паление давления в обеих нитках газопровода «Северный поток» не повлияет на энергоснабжение Германии. Соответствующее заявление было сделано 26 сентября министерством по делам экономики и защиты климата ФРГ.

Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» ПАО «Газпром»

Оператор газопровода «Северный поток» Nord Stream AG сообщил о резком падении давления на обеих нитках газопровода. Причины произошедшего устанавливаются. При этом накануне произошло падение давления на трубопроводе «Северный поток — 2» на территории Дании рядом с островом Борнхольм.

Газопровод «Северный поток» был остановлен в начале сентября в связи с обнаружением утечки масла в ходе техобслуживания газоперекачивающей турбины.

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