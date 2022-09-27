Приштина, Сербия, 27 сентября 2022, 06:42 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 26 сентября в интервью для телеканала Радио Свободная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) заявила, что в диалоге с Сербией Косово стремится к подписанию диалога о взаимном признании, а Сербии нужно затягивание диалога с Косово.
По словам Османи, «авторитарные» Россия и Сербия не стремятся к благу для своих соседей и региона.
Опасения в отношении Сербии Османи связала с повышением уровня политического, экономического и военного сотрудничества с Россией.