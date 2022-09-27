Приштина, Сербия, 27 сентября, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 26 сентября в интервью для телеканала Радио Свободная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) заявила, что в диалоге с Сербией Косово стремится к подписанию диалога о взаимном признании, а Сербии нужно затягивание диалога с Косово.

Facebook.com VjosaOsmaniMP Вьоса Османи

«Наблюдается рост интереса Германии и Франции к интенсификации диалога. Не забывайте, что Сербия не заинтересована в процессе диалога и окончательном решении. Интересом Сербии является затягивание диалога на десятки и сотни лет, чтобы Косово оставалось в заложниках». Вьоса Османи

По словам Османи, «авторитарные» Россия и Сербия не стремятся к благу для своих соседей и региона.

«Половинчатые решения практически никак не способствуют долгосрочному миру и стабильности, с другой стороны, они позволяют Сербии еще сильнее сблизиться с Россией и также еще больше инвестировать в дестабилизацию нашего региона».

Опасения в отношении Сербии Османи связала с повышением уровня политического, экономического и военного сотрудничества с Россией.