Екатеринбург, 27 сентября, 2022, 06:29 — ИА Регнум. В Свердловской области заболеваемость ОРВИ превысила многолетний уровень на 64,3%. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора.

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За неделю (19-25 сентября) специалисты зарегистрировали 50 377 случаев ОРВИ в регионе. Показатель на 1,8% превысил аналогичный неделей ранее. Отмечается, что наиболее подвержены респираторным заболеваниям дети (51%).

Наибольшее число заболевших фиксируется в Верхотурье, Староуткинске и Среднеуральске. Отмечается, что в Свердловской области от гриппа пока вакцинировались только 10% населения.