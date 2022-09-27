Новосибирск, 27 сентября, 2022, 06:24 — ИА Регнум. В Новосибирской области задержан депутат Законодательного собрания Владимир Лаптев. Об этом со ссылкой на свои источники информации сообщил сайт «Континента Сибирь».

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирская область

Отмечается, что в отношении него возбуждено уголовное дело за получение взятки — Лаптев, предположительно, предложил одному из коллег оплачиваемую из бюджета должность в комиссии областного парламента по экологии, а зарплатную карту, куда за год поступило около 900 тыс. рублей, он забрал себе и распоряжался полученными средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по делу о мошенничестве был задержан депутат новосибирского Законодательного собрания и генеральный директор строительной фирмы «Энергомонтаж» Иван Сидоренко.

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