Белград, , 06:55 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 26 сентября в интервью для Радио Свободная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) заявила, что события на территории б. УССР должны стать уроком для всех западных стран.

Вьоса Османи President-ksgov.net

Вьоса Османи «Я верю, что то, что происходит на [территории бывш. УССР], должно стать уроком для всех западных стран: для таких стран, которые руководствуются мышлением Путина, таких как Сербия, которой руководит бывший министр Милошевича, нужна конкретная риторика и конкретные действия».

Напомним, в период президентства Слободана Милошевича в Федеративной республике Югославия альянс НАТО свыше месяца бомбил Сербию, что заставило Белград пойти на уступки по Косово. В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии. В период косовской войны президент Сербии Александр Вучич занимал пост министра по связям с общественностью.

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