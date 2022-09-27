Якутск, , 06:11 — REGNUM В отношении главы посёлка Усть-Нера, самого крупного населённого пункта в Оймяконском районе Якутии, возбуждено уголовное дело. Его подозревают в превышении полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По версии следствия, глава издавал приказы о поощрении себя за добросовестное исполнение обязанностей. Общая сумма, на которую чиновник выписал себе премии, достигла 1,2 млн рублей. Выплаты правоохранители считают незаконными, бюджету поселения был причинён ущерб.

Уголовное дело возбудили по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), идёт расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, по подозрению в превышении полномочий был задержан накануне первый заместитель руководителя министерства здравоохранения Якутии Роман Савин. Следствие считает, что по его инициативе для республики приобрели кислородные станции по завышенным ценам разница в стоимости составил 150 млн рублей.