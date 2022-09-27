Екатеринбург, 27 сентября, 2022, 06:10 — ИА Регнум. Семья беженцев из Красного Лимана (ДНР) проголосовала на референдуме о воссоединении республики с Россией. Это произошло на избирательном участке в Екатеринбурге, сообщает свердловский Центр общественного наблюдения.

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Семья проживает в Красноуфимске, на западе Свердловской области. Однако сложные погодные условия не помешали ей приехать в столицу Урала. По словам граждан, они приехали на Урал, спасаясь от зверств киевских боевиков. Теперь они в России и здесь ничего не боятся.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области с Россией проводятся 23–27 сентября.