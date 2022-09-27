Москва, , 06:14 — REGNUM Арбитраж Москвы сегодня, 27 сентября 2022 года, планирует рассмотреть иск компании «Нефтегазстрой» из Башкирии к ООО «Харампурнефтегаз» и ООО «РН-Разведка и добыча» из дивизиона «Роснефти», а также компании «Бипи Рашан Инвестментс лимитед». С ответчиков солидарно требуют более 198 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление подано в конце августа 2022 года. Дело слушает судья Гедрайтис. Речь идёт «о взыскании солидарно 198 244 974 руб. 05 копеек». Прочие детали спора пока не сообщались.

Компания-истец среди прочего занимается строительством и ремонтом трубопроводного транспорта, обустройством газовых и нефтяных месторождений, строительством прочих объектов в этом сегменте.

Компания «Бипи Рашан Инвестментс лимитед» фигурирует на сайте «Роснефти» в разделе «Структура акционерного капитала». На июль 2021 года ей принадлежало 19,75% доли в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть». Также «Бипи Рашан Инвестментс лимитед» принадлежит доля в «Харампурнефтегазе», второй совладелец — ООО «РН-Разведка и добыча».