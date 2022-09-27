Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, 27 сентября, 2022, 06:03 — ИА Регнум. В Николаевский район из Хабаровска вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями для поиска в Амурском лимане пропавшего маломерного судна с двумя рыбаками. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

rtr-vesti.ru Вертолёт Ми-8 МЧС

Информация о случившемся поступила в единую дежурно-диспетчерскую службу Николаевского района 26 сентября и была оперативно передана в ГУ МЧС России по региону.

пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю «По предварительным данным, в Амурском лимане пропала небольшая шхуна с людьми на борту. Знакомые рыбаков сообщили, что двое мужчин вышли на судне из населённого пункта Лазарев и направлялись в сторону Николаевска-на-Амуре. Однако в пункт назначения так и не прибыли».

Предполагается, что шхуна могла потерять ход, после чего течением её отнесло в направлении острова Сахалин. Безуспешную попытку самостоятельно на личном катере определить местоположение пропавшего судна и оказать помощь предприняли местные жители. По информации ведомства, в район поисков немедленно был направлен вертолёт Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, который в связи с неблагоприятными погодными условиями был вынужден совершить посадку в Комсомольске-на-Амуре.

Утром 27 сентября, после улучшения погоды, в район предполагаемого нахождения маломерного судна вылетели вертолеты Ми-8 Росавиации из Николаевска-на-Амуре и Ми-8 МЧС России из Комсомольска-на-Амуре. Самостоятельные поиски также возобновили знакомые пропавших.

пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю «Организовано взаимодействие с Морским спасательным подцентром Росморречфлота (Южно-Сахалинск) для оповещения проходящих в данном районе судов».

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