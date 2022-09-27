Вашингтон, , 05:56 — REGNUM Контракт на поставку высокоточных ударных ракет заключило с компанией Lockheed Martin министерство обороны США. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба американского ведомства.

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Общая сумма контракта составила $77,4 млн, компания Lockheed Martin обязалась поставить Пентагону 54 высокоточных ударных ракеты.

Уточняется, что по условиям контракта все поставки должны быть завершены до 30 сентября 2025 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в министерстве обороны США отказались комментировать сообщения о передаче Киеву современных западных систем ПВО NASAMS.

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