Вашингтон, 27 сентября, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Контракт на поставку высокоточных ударных ракет заключило с компанией Lockheed Martin министерство обороны США. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба американского ведомства.

ИА REGNUM Пентагон

Общая сумма контракта составила $77,4 млн, компания Lockheed Martin обязалась поставить Пентагону 54 высокоточных ударных ракеты.

Уточняется, что по условиям контракта все поставки должны быть завершены до 30 сентября 2025 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в министерстве обороны США отказались комментировать сообщения о передаче Киеву современных западных систем ПВО NASAMS.