Пекин, , 05:54 — REGNUM Продажи легковых автомобилей китайских брендов продолжили расти быстрыми темпами в августе, увеличившись на 45,3% в годовом исчислении, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей, передает агентство Синьхуа.

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По данным ассоциации, в прошлом месяце было продано около 1,03 млн легковых автомобилей китайских брендов, что составляет 48,4% от общего объема продаж легковых автомобилей в стране в августе.

За первые восемь месяцев текущего года продажи отечественных автомобильных брендов выросли на 24,5% в годовом исчислении до почти 7 млн единиц, что составляет 47,8% от общего объема продаж легковых автомобилей в Китае за этот период и на 4,9 процентных пункта больше, чем за аналогичный период в 2021 году.

По данным ассоциации, на нишевом рынке спортивных внедорожников доля рынка, занимаемая китайскими брендами, выросла до 52,3% в августе и 54,4% в период с января по август.