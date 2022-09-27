Екатеринбург,
27 сентября 2022, 10:32 — REGNUM В Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» разгромил команду «Куньлунь Ред Стар». Игра состоялась 26 сентября.
Итоговый счёт составил 6:1. Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар»
Алексей Колчин © ИА REGNUM