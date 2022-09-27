Кемерово, , 05:55 — REGNUM В России сегодня нет человека, который не переживал бы за людей, которые страдают на территории бывш. УССР. Такое мнение высказал почётный гражданин Кемеровской области, полный кавалер знака «Шахтёрская слава» Виктор Брагин.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Фашисты и раньше мутили воду на [территории бывш. УССР] и сегодня опять подняли голову. Надо ещё жёстче прижать фашистскую тварь, чтобы до конца их добить, — сказал Брагин. — Наш президент бережно относится к людям, которые участвуют в этой битве, всячески старается как можно меньше допустить потерь, в том числе среди гражданского населения. Сегодня поставлен вопрос о принятии целых регионов в состав России. Я это поддерживаю, считаю, что это правильно, надо, чтобы они вошли в Россию и жили по-человечески».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что явка избирателей Донецкой Народной Республики на референдум о воссоединении с Россией за четыре дня достигла отметки 86,89%, в Запорожской области — 66,43%.

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