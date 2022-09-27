Якутск, , 05:53 — REGNUM Жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей хотя освободится от гнёта, поэтому для них очень важны референдумы, которые проходят сейчас. Об этом заявил в ходе прямой линии глава Якутии Айсен Николаев.

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«Для этих регионов вопрос проведения референдума и вхождение в состав Российской Федерации — вопрос жизни и смерти. Конечно, Россия с самого начала им помогала. Это решение, на мой взгляд, надо было принимать раньше», — отметил он.

Айсен Николаев рассказал, что посещал эти территории, встречался с людьми и видел, в каких тяжёлых условиях они жили в течение прошедших восьми лет — под постоянными бомбёжками.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы на четырёх территориях б. УССР о воссоединении с Россией завершаться 27 сентября. В Луганской и Донецкой Народных Республиках голосования уже признаны состоявшимися, так как там свой выбор сделали более 50% избирателей.