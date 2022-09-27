Анкара, , 05:53 — REGNUM Турецкое министерство иностранных дел вызвало греческого посла в Анкаре Лазариса Христодулоса после обвинений со стороны Турции в том, что Греция нарушают демилитаризованный статус островов в Эгейском море, размещая на их территории военную технику. Об этом передал телеканал NTV.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Турция утверждают, что Греция развернула на острова Лесбос и Самос бронемашины американского производства. Анкара потребовала от посла «перестать нарушать соглашения и восстановить демилитаризованный статус островов».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти призывают Грецию и Турцию разрешать все противоречия дипломатическим путем и избегать эскалации.

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