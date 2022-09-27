Пекин, 27 сентября 2022, 05:52 — REGNUM Пассажиропоток Пекинского международного аэропорта Дасин за последние три года превысил 52 млн человек, сообщает агентство Синьхуа.

Международный аэропорт Пекин Дасин
Международный аэропорт Пекин Дасин
王之桐

25 сентября исполнилось три года с момента начала работы аэропорта. За последние три года Дасин обработал 370 000 тонн грузов и почты. Около 450 000 рейсов вылетели или прибыли в аэропорт.

В настоящее время в аэропорту работают 26 внутренних авиакомпаний. Он открыл в общей сложности 266 авиамаршрутов, соединяющих 185 пунктов назначения.