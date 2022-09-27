Пекин, , 05:52 — REGNUM Пассажиропоток Пекинского международного аэропорта Дасин за последние три года превысил 52 млн человек, сообщает агентство Синьхуа.

Международный аэропорт Пекин Дасин 王之桐

25 сентября исполнилось три года с момента начала работы аэропорта. За последние три года Дасин обработал 370 000 тонн грузов и почты. Около 450 000 рейсов вылетели или прибыли в аэропорт.

В настоящее время в аэропорту работают 26 внутренних авиакомпаний. Он открыл в общей сложности 266 авиамаршрутов, соединяющих 185 пунктов назначения.