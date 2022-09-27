Тегеран, 27 сентября, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Иран выступает против поставок иностранного оружия как киевскому режиму, так и России, завил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью Al-Monitor.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Мы считаем, что ни одна сторона не имеет права поставлять оружие», — заявил он.

Глава иранского МИД добавил, что Тегеран прикладывает все усилия для мирного урегулирования в ситуации вокруг бывш. УССР. При этом он не стал отрицать, что между Россией и Ираном действуют договоренности о военном сотрудничестве.

Ранее американские СМИ сообщали, что Иран якобы поставляет ударные беспилотники для России. При этом российская сторона решительно отвергла эти обвинения. По словам главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, подобные утверждения являются вбросом.