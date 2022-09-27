Пекин, 27 сентября 2022, 05:50 — REGNUM Политика освобождения от уплаты налога на покупку электромобилей в Китае будет продлена до конца 2023 года, сообщили китайские власти, передает 26 сентября агентство Синьхуа.

Электромобиль на подзарядке
Электромобиль на подзарядке
Frank Hebbert

Согласно заявлению, опубликованному Министерством финансов КНР, Государственной налоговой администрацией и Министерством промышленности и информационных технологий Китая, политика применяется к закупкам, совершенным в 2023 году, определенных видов электромобилей, указанных в официальном списке. Этот шаг направлен на поддержку развития новостного сектора и стимулирование потребления автомобилей, говорится в заявлении.

До продления льготная налоговая политика для электромобилей уже продлевалась дважды и должна была завершиться в конце этого года. Ожидается, что очередное продление позволит освободить от налогов 100 млрд юаней (около $14,23 млрд).

Сектор электромобилей Китая быстро рос в этом году. С января по август производство составило 3,97 млн единиц, в то время как продажи достигли 3,86 млн единиц, увеличившись в 1,2 раза и 1,1 раза в годовом исчислении соответственно.