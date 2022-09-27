Пекин, , 05:50 — REGNUM Политика освобождения от уплаты налога на покупку электромобилей в Китае будет продлена до конца 2023 года, сообщили китайские власти, передает 26 сентября агентство Синьхуа.

Электромобиль на подзарядке Frank Hebbert

Согласно заявлению, опубликованному Министерством финансов КНР, Государственной налоговой администрацией и Министерством промышленности и информационных технологий Китая, политика применяется к закупкам, совершенным в 2023 году, определенных видов электромобилей, указанных в официальном списке. Этот шаг направлен на поддержку развития новостного сектора и стимулирование потребления автомобилей, говорится в заявлении.

До продления льготная налоговая политика для электромобилей уже продлевалась дважды и должна была завершиться в конце этого года. Ожидается, что очередное продление позволит освободить от налогов 100 млрд юаней (около $14,23 млрд).

Сектор электромобилей Китая быстро рос в этом году. С января по август производство составило 3,97 млн единиц, в то время как продажи достигли 3,86 млн единиц, увеличившись в 1,2 раза и 1,1 раза в годовом исчислении соответственно.