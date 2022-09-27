Пекин, , 05:47 — REGNUM Китайская индустрия аутсорсинга услуг продемонстрировала устойчивый рост за первые восемь месяцев этого года, показали данные Министерства коммерции КНР, передает 26 сентября агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Китайские фирмы подписали контракты на аутсорсинг услуг на сумму около 1,228 трлн юаней (около $189,1 млрд) в период с января по август, что на 12,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость выполнения контрактов за этот период составила 831,4 млрд юаней, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,8%

Аутсорсинг относится к найму внешней стороны для оказания услуг или производства товаров, обычно выполняемых собственными сотрудниками. Из общей суммы стоимость контракта на аутсорсинг оффшорных услуг выросла на 12,5% за последний год до 698,9 млрд юаней.

Что касается стоимости выполненных контрактов, объем аутсорсинга услуг с Соединенными Штатами, Европейским союзом и членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства увеличился на 8,8%, 15% и 8,9% в годовом исчислении соответственно за первые восемь месяцев 2022 года.