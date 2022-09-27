Пекин, 27 сентября, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Китайская индустрия аутсорсинга услуг продемонстрировала устойчивый рост за первые восемь месяцев этого года, показали данные Министерства коммерции КНР, передает 26 сентября агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Китайские фирмы подписали контракты на аутсорсинг услуг на сумму около 1,228 трлн юаней (около $189,1 млрд) в период с января по август, что на 12,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость выполнения контрактов за этот период составила 831,4 млрд юаней, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,8%

Аутсорсинг относится к найму внешней стороны для оказания услуг или производства товаров, обычно выполняемых собственными сотрудниками. Из общей суммы стоимость контракта на аутсорсинг оффшорных услуг выросла на 12,5% за последний год до 698,9 млрд юаней.

Что касается стоимости выполненных контрактов, объем аутсорсинга услуг с Соединенными Штатами, Европейским союзом и членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства увеличился на 8,8%, 15% и 8,9% в годовом исчислении соответственно за первые восемь месяцев 2022 года.