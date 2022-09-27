Тбилиси, , 15:20 — REGNUM Известная журналистка и телеведущая Нанука Жоржолиани обвинила генсека оппозиционного «Единого национального движения» в отказе выделять деньги на акции в поддержку Михаила Саакашвили, сообщает 26 января грузинский тедеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Жоржолиани, генеральный секретарь ЕНД Пётр Цискаришвили сорвал митинг в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили. Телеведущая сказала, что ей не дали денег, необходимых для организации митинга.

Как сообщила Жоржолиани, она встретилась с Цискаришвили в тюрьме города Рустави на 30-й день голодовки Саакашвили и попросила у него финансовой помощи в организации митинга, на что Цискаришвили ответил, что «он сражается на другом фронте».

«Цискаришвили, человек, который распределяет деньги партии и определяет её расходы сказал мне, что тюрьма в Рустави не является нашим приоритетом», — заявила Жоржолиани.

Напомним, что «Единое национальное движение» было создано Михаилом Саакашвили в 2001 году, и в 2004—2013 годах являлось правящей партии.