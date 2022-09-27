Пекин, , 05:45 — REGNUM Производство и продажи коммерческих автомобилей в Китае выросли в августе на фоне значительного прогресса в строительстве инфраструктуры, свидетельствуют отраслевые данные, передает 26 сентября агентство Синьхуа.

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По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в прошлом месяце объем производства коммерческих автомобилей в стране составил 238 000 единиц, что на 3,1% больше в годовом исчислении. За тот же период в Китае было продано около 258 000 коммерческих автомобилей, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 5% больше, чем в июле.

По словам ассоциации, прогресс в реализации некоторых проектов по строительству инфраструктуры ускорил восстановление сектора. В прошлом месяце производство и продажи минивэнов быстро росли в годовом исчислении, в то время как продажи тяжелых и среднетоннажных грузовиков значительно увеличились по сравнению с предыдущим месяцем.