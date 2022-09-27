Пекин, 27 сентября, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Китай запустил ракету «Чанчжэн-6», доставившую в космос три спутника, сообщает 27 сентября агентство Синьхуа.

Цитата из видео на YouTube Старт «Чанчжэн-5В»

Ракета стартовала в 7:50 по пекинскому времени с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси и вывела спутники «Шиянь-16А», «Шиянь-16B» и «Шиянь-17» на заданную орбиту.

«Шиянь» в переводе с китайского означает «эксперимент». Три спутника будут предоставлять данные для землеустройства, городского планирования, а также для предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий.

По данным центра запуска, это была 440-я миссий ракет-носителей серии «Чанчжэн».