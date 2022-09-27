Пекин, 27 сентября, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Китай отправил в космос новый спутник дистанционного зондирования Земли с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань, сообщает 26 сентября агентство Синьхуа.

Cristóbal Alvarado Minic Запуск ракеты «Чанчжэн-11»

Спутник «Яогань-36» был запущен ракетой-носителем «Чанчжэн-2D» в 21:38 по пекинскому времени и успешно вышел на запланированную орбиту.

Это была 439-я миссия ракет-носителей серии «Чансжэн».