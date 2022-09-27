Пекин, , 05:35 — REGNUM Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Astronomy, китайские астрономы обнаружили не аккрецирующуюся и не излучающую нейтронную звезду с помощью многоцелевого спектроскопа для наблюдения обширных районов неба (LAMOST), ведущего оптического телескопа в Китае, сообщает 26 сентября агентство Синьхуа.

Нейтронная звезда (голубая точка прямо в центре) RX J1856.5-3754 — один из кандидатов в кварковые звезды Nasa

Это открытие способствовало обнаружению плотных небесных тел, таких как нейтронные звезды и черные дыры, которые трудно обнаружить. Это, вероятно, будет способствовать дальнейшему изучению формирования и эволюции звезд, а также физических свойств и теории образования нейтронных звезд и черных дыр.

Нейтронные звезды — это плотные небесные тела, образовавшиеся в результате эволюции массивных звезд до конца их жизни. Подходящий способ обнаружения неаккрецирующих и не излучающих нейтронных звезд является ключевым для астрономов при изучении плотных небесных тел. При использовании LAMOST для обследования неба исследователи обнаружили особую двойную звездную систему, спектр которой отличается от спектра одиночной звезды.

После анализа и измерений исследователи полагают, что плотное небесное тело двойной звездной системы является нейтронной звездой с массой, примерно в 1,2 раза превышающей массу Солнца.

Дальнейшие радионаблюдения не выявили ни импульсного, ни постоянного излучения нейтронной звезды, что позволяет предположить, что в настоящее время она не аккрецируется и не пульсирует. Исследовательская группа будет использовать этот метод для обнаружения более плотных небесных тел, таких как нейтронные звезды и черные дыры.