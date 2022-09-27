Якутск, 27 сентября, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Мероприятия по привлечению военнослужащих из запаса для участия в спецоперации с целью защиты Донбасса в Якутии подходят к концу. Предполагается, что призыв остановят 28–29 сентября, сообщил в ходе прямой линии глава республики Айсен Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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«Мероприятия по частичной мобилизации уже на завершающей стадии. Есть уверенность, что в среду-четверг основные мероприятия по ней на территории республики будут завершены», — сказал Айсен Николаев.

Он пояснил, что из арктических районов Якутии призывали 10-30 человек, максимальная цифра — 32, из Оймяконского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ошибочно мобилизовали для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса более 120 человек. Все они будут возвращены домой.