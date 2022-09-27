Вашингтон, , 05:31 — REGNUM Американские компании, которые владеют автозаправочными станциями, банками и операторами мобильной связи, должны «сейчас же» снизить расходы для потребителей в рамках мер по борьбе с инфляцией в США. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 26 сентября на встрече с бизнесом.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что «мусорные сборы», к которым отстоятся банковские сборы за овердрафт и плата за завершение звонка по мобильному телефону, наносят ущерб американским семьям.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября Джо Байден сказал во время мероприятия национального комитета Демократической партии, что в 41 штате США и в округе Колумбия средняя цена на бензин не превышает $2,99. Жители Соединенных Штатов обвинили главу государства во лжи, по скольку, по их словам, ни в одном регионе страны цена на этот вид топлива не опускалась ниже $3.

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