Пекин, 27 сентября, 2022, 05:30 — ИА Регнум. Национальная обсерватория Китая прогнозирует ветры и ливни в Южно-Китайском море и вдоль прибрежных районов южного Китая на ближайшие три дня, поскольку 16-й за год тайфун «Нору» переместился в центрально-восточные районы Южно-Китайского моря в понедельник утром, сообщает 26 сентября агентство Синьхуа.

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Ожидается, что тайфун будет продвигаться на запад со скоростью от 20 до 25 км/ч, продвигаясь к восточным прибрежным районам Вьетнама и набирая силу, сообщил Национальный метеорологический центр Китая.

Пострадавшие от холодного воздуха и тайфуна некоторые прибрежные районы Фуцзяни, Гуандуна, Хайнаня и Тайваня, а также воды вокруг Тайваньского пролива, канала Баши, Южно-Китайского моря и островов Сиша, Чжунша и Наньша будут испытывать сильные штормы с 26 по 27 сентября.

В некоторых районах Южно-Китайского моря и прибрежных районах южного Китая с 26 по 28 сентября пройдут относительно сильные ливни. Центр объявил желтую тревогу в связи с тайфуном «Нору», а Государственный штаб по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи активировал чрезвычайное реагирование IV уровня на наводнения и тайфуны в Хайнане, Гуандуне, Гуанси и Фуцзяни.