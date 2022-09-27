Хельсинки, 27 сентября, 2022, 05:29 — ИА Регнум. Предложение отгородиться от России забором выдвинула пограничная охрана в Финляндии. Об этом 26 сентября сообщает портал Yle.

Погранслужба ФСБ России Граница РФ и Финляндии

В пограничной охране предложили огородить как минимум от 10 до 20 процентов границы с Россией, общая длина которой составляет 1300 км. Соответственно, ограда протянется на расстояние от 130 до 260 км.

Предполагается, что забор поможет предотвратить незаконное проникновение российских граждан на территорию Финляндии. Планируется, что срок службы ограды составит не менее 50 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Финляндии ввели запрет въезда в страну для российских граждан по шенгенским визам, выданным в любом из европейских государств.