Москва, 27 сентября, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Во вторник, 27 сентября, в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха до +11… +13 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Прогулка в солнечные осенние дни

В ночь на 28 сентября в столице облачно, небольшой дождь, местами умеренный, температура воздуха +6… +8 °C.

Ветер юго-восточный, восточный (ночью — восточный, северо-восточный) 5−10 м/с. Атмосферное давление 746 (+3) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +9… +14 °C днём. Ночью — +3… +8 °C.

В среду, 28 сентября, днём в столице ожидается +9… +11 °C, по области +7… +12 °C, облачно, дождь, порывистый ветер, атмосферное давление 739 (-7) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +5… +10 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Московской области в среду, 28 сентября, из-за холодного ветра и дождя будет крайне некомфортно, но уже в пятницу ощутимо потеплеет.