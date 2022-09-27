Екатеринбург, , 05:21 — REGNUM Увеличение России на четыре экономически развитых региона прежде всего принесёт с собой рост экономического потенциала страны. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил политолог, директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Однако при этом, мы должны учитывать, что для того, чтобы эта перспектива стала реальностью, потребуются серьёзные капиталовложения, направленные на восстановление разрушенных предприятий и инфраструктуры. В свою очередь, это может привести к перераспределению федерального бюджета и ослаблению помощи уже существующим российским регионам», — отметил эксперт.

По словам Мозолина, воссоединение с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями укладывается в общую логику «собирания Русской земли» и наряду с защитой населения от геноцида и противостояния фашизму является основным аргументом проведения спецоперации. Такая логика во многом снимает ощущение горечи и утраты, связанных с распадом СССР. «Тем не менее при этом сложно ожидать того эмоционального подъёма, который мы видели в период «Крымской весны», — подвёл итог эксперт.

Напомним, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей 23–27 сентября проходят референдумы о воссоединении с Россией.