Екатеринбург, 27 сентября, 2022, 05:21 — ИА Регнум. Увеличение России на четыре экономически развитых региона прежде всего принесёт с собой рост экономического потенциала страны. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил политолог, директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Однако при этом мы должны учитывать, что для того, чтобы эта перспектива стала реальностью, потребуются серьёзные капиталовложения, направленные на восстановление разрушенных предприятий и инфраструктуры. В свою очередь, это может привести к перераспределению федерального бюджета и ослаблению помощи уже существующим российским регионам», — отметил эксперт.

По словам Мозолина, воссоединение с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями укладывается в общую логику «собирания Русской земли» и наряду с защитой населения от геноцида и противостояния фашизму является основным аргументом проведения спецоперации. Такая логика во многом снимает ощущение горечи и утраты, связанных с распадом СССР. «Тем не менее при этом сложно ожидать того эмоционального подъёма, который мы видели в период «Крымской весны», — подвёл итог эксперт.

Напомним, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей 23–27 сентября проходят референдумы о воссоединении с Россией.