Токио, 27 сентября, 2022, 05:11 — ИА Регнум. Протест был заявлен послу России в Японии в связи с задержанием японского консула Мотоки Тацунори во Владивостоке. Об этом 27 сентября сообщило агентство Kyodo со ссылкой МИД Японии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

Как заявил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси, консул генконсульства Японии Тацунори не совершал никаких противоправных действий. Кроме того, Хаяси выразил недовольство обстоятельствами задержания японского дипломата.

Напомним, японский дипломат, согласно данным Центра общественных связей ФСБ России, был задержан за получение за деньги сведений ограниченного распространения касательно сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Отмечается, что японский дипломат был задержан с поличным. На видеозаписи, опубликованной российским ведомством, консул полностью признал свою вину.

В МИД России консул был объявлен персоной нон грата, ему предписано покинуть территорию России в течение 48 часов. Советнику-посланнику японского посольства был выражен решительный протест и передана нота соответствующего содержания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в посольстве Японии в Москве, невзирая на все изложенные факты, назвали задержание и допрос консула крайне прискорбными и совершенно неприемлемыми, так как такие действия России являются явным нарушением Венской конвенции.