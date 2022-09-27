Санкт-Петербург, , 05:18 — REGNUM Управление ФНС России по Санкт-Петербургу выбрало победителя соответствующего тендера на строительство административного здания для нужд межрайонной ИФНС России №18. Контракт будет заключен по цене всего лишь на 6 млн рублей отличающейся от начальной цены тендера, передаёт ИА REGNUM.

ФНС Nalog.ru

При начальной цене 1 116 520 465,72 рубля контракт планируется подписать на 1 110 937 863,4 рубля.

В торгах приняли участие две компании, которые запросили одинаковую цену за свои услуги. Победителем признано ООО «С-Индустрия», которое в ЕГРЮЛ фигурирует с 2008 года. Компания прописана в Санкт-Петербурге. Владелец — Саявуш Мамед Оглы Ахмедалиев. Общество было исполнителем почти 200 госконтрактов на общую сумму порядка 4,3 млрд рублей.

Построить здание для ИФНС должны будут за 756 календарных дней.

Напомним, в мае 2022 года в Рязани для здания управления ФНС за счёт федеральных средств начали возводить отдельное здание. Место под него определено на Московском шоссе.