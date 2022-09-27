Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2022, 05:05 — ИА Регнум. Постоянный представитель КНДР Ким Сон в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 26 сентября обвинил США в нарастании конфронтации на Корейском полуострове.

Плакат КНДР

По словам северокорейского дипломата, именно из-за «растущей враждебности США и их сателлитов к КНДР» ситуация в сфере безопасности в регионе «попала в порочный круг напряжённости и конфронтации». Ким Сон подчеркнул, что США даже сейчас планируют провести совместные с Южной Кореей и вызывающие «серьёзную обеспокоенность» военные учения, которые могут поставить Корейский полуостров на «грань войны».

Постпред КНДР заявил, что новый закон о ядерных силах, закрепляющий концепцию автоматического удара, был вынуждено принят республикой исключительно из-за угрозы со стороны Вашингтона.

Ким Сон «США должны понять, что их гнусная и враждебная политика против КНДР за последние 30 лет привела к нынешнему положению, им следует решить для себя, сколько такая ситуация будет продолжаться».

Ким Сон также отметил, что КНДР не признаёт резолюции Совбеза ООН с санкциями против республики, поскольку она реализовала своё законное «право на самооборону».

Ким Сон «До тех пор, пока двойные стандарты, несправедливый подход и произвол США не устранены, решения и резолюции Совбеза ООН не будут иметь юридической силы, не будут способствовать миру и безопасности на планете».

, Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон призывают Пхеньян начать диалог в связи с очередным запуском КНДР баллистической ракеты.

Читайте также: Зачем Кисида будоражит японский народ