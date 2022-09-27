Усть-Илимск, Иркутская область, , 04:45 — REGNUM Состояние военного комиссара Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александра Елисеева, пострадавшего при нападении злоумышленника на военкомат, стабилизировалось, но остаётся крайне тяжёлым. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба Минздрава Иркутской области.

Машина реанимации Дарья Драй © ИА REGNUM

Решение о возможной транспортировке пострадавшего в Иркутск ещё не обсуждалось. Уточняется, что состояние Елисеева позволяет его перевозить, но из-за ухудшения погоды принятие решения откладывается.

Напомним, военком пострадал в результате стрельбы, которую устроил в военкомате мужчина 25-ти лет, местный житель. Стрелявший был задержан, в отношении него возбуждены два уголовных дела, за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия.

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