Пекин, , 04:41 — REGNUM Китай успешно вывел на орбиту три спутника Shiyan для наблюдения за окружающей средой, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, ракета-носитель стартовала в районе 07:50 по местному времени (02:50 по московскому времени) с космодрома Тайюань в провинции Шаньси. Агентство подчеркивает, что спутники уже достигли заданной орбиты, запуск признали успешным. Предполагается, что эти космические аппараты будут наблюдать за состоянием космоса и атмосферы Земли.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Китай вывел на орбиту два спутника «Шиянь». Их будут использовать для проведения научных экспериментов и проверки новых технологий, а также для сбора данных о землеустройстве и городском планировании.

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