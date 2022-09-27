27 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Анастасия Степанова, , 07:55 — REGNUM Сборочная площадка (завод) компании Toyota в России закрывается спустя 15 лет после её торжественного открытия. Что ждёт более 2,3 тыс. российских сотрудников Toyota? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

Предыстория

Шесть месяцев простоя закончились для российской «дочки» «Тойоты» закрытием производства — завода в Санкт-Петербурге. Компания заявила, что «не видит реалистичной возможности для возобновления производства в будущем». Структуру в России ждёт оптимизация с переходом на поддержку дилерской сети и обслуживания клиентов Toyota и Lexus.

Свою позицию в компании «Тойота мотор Европа» обосновали нарушением в логистических цепочках поставок ключевых материалов и деталей. Деятельность московского офиса компании также будет оптимизирована.

На сентябрь 2022 года в компании работали 2350 человек. Им бывший работодатель пообещал помощь в трудоустройстве и повышенные выплаты.

О компании Toyota в России

В ЕГРЮЛ на сегодня фигурирует одно юрлицо, связанное с данным автопроизводителем, — ООО «Тойота Мотор». Оно учреждено в августе 2001 года и имеет филиал в п. Шушары (Санкт-Петербург), который и является производственной площадкой.

Ранее в России также работали ООО «Тойота мануфэкчуринг Россия» и ООО «Тойота лоджистикс сервисез», которые прекратили существование в результате присоединения к другому юрлицу.

Toyota Motor Corporation. Штаб-квартира компании в городе Тоёта Chris 73

Компанию «Тойота Мотор» возглавляет Ёсиаки Ито, назначенный на этот пост в январе 2022 года. По открытым данным, ранее он работал в юридическом департаменте Toyota Motor Corporation (Япония), а также занимал ведущие должности в разных подразделениях компании, в том числе в США и Европе. Например, был вице-президентом подразделения по бизнес-стратегии в Toyota Motor Europe.

Владельцем ООО «Тойота Мотор» на сегодня является АО «Тойота Мотор Юроп» (Toyota Motor Europe Nv/Sa) (Бельгия). По данным базы «Контур. Фокус», ООО фигурирует в списке системообразующих предприятий 2020 года.

По итогам 2021 года ООО указало выручку — более 332 млрд рублей (чистая прибыль — 22,29 млрд рублей), а по итогам 2020 года — 263,9 млрд рублей при чистой прибыли 10,5 млрд рублей.

Примечательно: в 2022 году завод в Шушарах активно набирал персонал. Теперь же двухтысячной армии рабочих «Тойоты» предстоит искать новое рабочее место.

Что касается производственной площадки Toyota, её судьбу решают в том числе и в Минпромторге России. В комментариях РИА Новости в ведомстве заявили, что совместно с правительством Санкт-Петербурга прорабатывают возможные сценарии развития данной площадки. Сменит ли автозавод собственника, пока не сообщалось.

Автомобиль Toyota Анна Рыжкова © ИА REGNUM

А что же Mazda?

После заявлений о прекращении автопроизводства на заводе Toyota в японской газете Nikkei появились слухи, что и автоконцерн Mazda рассматривает возможность прекращения производства в России.

У компании Mazda в России с 2012 года работает завод, который базируется во Владивостоке. В ЕГРЮЛ за Mazda числятся два юрлица — ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» и ООО «Мазда мотор Рус» (прописано в Москве, работает с 2005 года). Владельцы первого — ПАО «Соллерс Авто» и «Мазда Мотор Корпорэйшн» (Япония). После появления слухов компания «Соллерс» в комментариях СМИ сообщила, что рассматривает возможность выкупа доли «Мазда» и запуска на общем предприятии сборки других брендов. Ходят слухи, что это могут быть китайские автобренды.