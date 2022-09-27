Москва, 27 сентября, 2022, 04:32 — ИА Регнум. В Москве и Московской области в среду, 28 сентября, из-за холодного ветра и дождя будет крайне некомфортно, но уже в пятницу ощутимо потеплеет. Об этом 27 сентября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В осеннем парке

«Предварительные расчёты показывают, что с четверга (29 сентября) температура начнёт повышаться. В пятницу (30 сентября) будет уже до +15 °C и выше. После полудня в четверг также осадки практически прекращаются, не прогнозируются они в пятницу и субботу (1 октября). Можно ли это ассоциировать с бабьим летом? Не стал бы торопиться, но дни будут заметно теплее», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

По словам метеоролога, ещё в среду, 28 сентября, в регионе будет очень некомфортно.

Роман Вильфанд «Днём будет +9… +11 °C, а главное, что погода будет дождливая и с порывистым ветром до 15 м/с».

Как сообщало ИА REGNUM, прохладная погода и регулярные дожди ожидаются в Санкт-Петербурге до конца сентября, но в первые дни октября в город вернётся тепло.