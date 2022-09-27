Уагадугу, , 04:23 — REGNUM Не менее десяти человек стали жертвами нападения боевиков на севере Буркина-Фасо, сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на заявление местных военных.

Солдат армии Буркина Фасо Army.mil

Сообщается, что колонна снабжения двигалась на севере в сопровождении военнослужащих. В районе города Гаскинде боевики из засады атаковали колонну. В результате боя погибли не менее десяти человек, еще множество получили ранения различной степени тяжести. Также отмечается, что колонне был нанесен серьезный материальный ущерб. Других подробностей произошедшего не приводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября глава переходного правительства Буркина-Фасо подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба отправил в отставку министра обороны страны и принял его полномочия. Соответствующее решение он принял после серии нападений исламистов, которые военные не смогли предотвратить.

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