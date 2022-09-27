Вашингтон, 27 сентября, 2022, 04:14 — ИА Регнум. Сохранение профессиональных отношений с Роскосмосом ценит и надеется сохранить Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Такое заявление сделала 27 сентября руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс в ходе пресс-конференции, которая ведётся на сайте американского ведомства.

NASA. Космический центр имени Кеннеди

Как указала Людерс, в NASA очень ценят постоянство в отношениях с Роскосмосом, с российскими коллегами, которое сохраняется, несмотря «на сложную геополитическую ситуацию».

В свою очередь, руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано в ходе пресс-конференции отметил, что NASA поддерживало контакт с гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым накануне запуска корабля Crew Dragon миссии Crew-5, на котором российский космонавт Анна Кикина отправится на МКС в рамках программы перекрёстных полётов.

«Роскосмос» оказал отличную поддержку в ходе подготовки к этой миссии, и мы рассчитываем, что она продолжится», — указал Монталбано.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что космический зонд NASA DART столкнулся с астероидом Диморф в рамках исследования защите Земли от потенциальных угроз из космоса.