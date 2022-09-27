Вуллонгонг, , 04:04 — REGNUM Четырёхкратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы по велогонкам Матье ван дер Пул из Нидерландов, которого полиция задержала накануне старта групповой гонки на чемпионате мира по шоссейному велоспорту в австралийском Вуллонгонге, был оштрафован за инцидент с подростками на $1,5 тыс. и выпущен из страны. Об этом 27 сентября сообщает телеканал NOS (Нидерланды).

Велогонка ИА REGNUM

Вечером 24 сентября несколько подростков настойчиво стучали в дверь номера ван дер Пула в отеле. Раздражённый спортсмен в не очень дружелюбной форме «просил их остановиться», в результате чего у одного из несовершеннолетних оказалась повреждена рука. Вызванная полиция задержала велогонщика.

Отмечается, что ван дер Пул признал свою вину. После судебного заседания он заплатил штраф и вылетел на родину. Адвокат спортсмена намерен подать апелляцию на решение суда.