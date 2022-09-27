Лондон, , 03:45 — REGNUM Новый королевский шифр представлен после смерти королевы Елизаветы II и вступления на престол короля Карла III в Великобритании. Об этом 26 сентября сообщила вещательная корпорация BBC.

Карл III The Royal Family

Монограмма состоит из инициалов имени и титула нового монарха C (Charles, Карл) и R (Rex — король, лат.), римской цифры III и изображения короны Тюдоров, оформленных в золоте. Шифр Шотландии выполнен в чёрном цвете и на нём изображена шотландская корона.

Карл III выбрал новый национальный шифр из десяти вариантов, предложенных геральдической палатой Великобритании. В отличие от шифра Елизаветы II, которая выбрала изображение короны святого Эдуарда, новый монарх решил остановиться на короне Тюдоров, которую в шифре использовали до него Эдуард VII, Георг V, Эдуард VIII, и Георг VI.

Новая монограмма будет использоваться на почтовых ящиках и государственных изданиях, на военной и полицейской форме, в официальных документах. Старые шрифты будут заменяться постепенно.

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