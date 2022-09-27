Бразилиа, 27 сентября, 2022, 03:39 — ИА Регнум. Индийская государственная нефтеперерабатывающая компания (IOC) в течение полугода получит от бразильской национальной нефтегазовой компании Petrobras 12 млн баррелей нефти. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба Petrobras.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Заместитель министра нефти и природного газа Индии Панкадж Джайн подписал соответствующее рамочное соглашение о поставках нефти 23 сентября, во время визита в Бразилию. Договорённость при согласии сторон в дальнейшем может быть продлена ещё на один год. Petrobras и индийская компания Bharat Petroleum также подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает последующие переговоры о возможности наращивания поставок нефти в Индию.

Пресс-служба Petrobras отмечает, что в настоящее время Индия является третьим по объёмам импортёром нефти в мире после Китая и США. Ввоз этого сырья в Индию составляет порядка 5 млн баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия заинтересована в снижении мировых цен на энергоресурсы, но к идее установить потолок цен на российскую нефть относится скептически.