Москва, 27 сентября, 2022, 03:38 — ИА Регнум. Соединенным Штатам следует успокоиться и перестать нагнетать напряженность в мире, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала российского телевидения.

Mgimo.ru Сергей Рябков

«Мы вновь и вновь говорим нашим американским собеседникам, если употребить максимально нейтральное слово, что они должны, что называется, охолонуть и не накачивать обстановку, не приближать ее к опасной черте», — заявил он.

Рябков указал на недопустимые действия Вашингтона на территории бывш. УССР и помощь США киевскому режиму. По его словам, в регионе складывается недопустимая ситуация, которая может сделать Соединенные Штаты полноценным участником. Рябков подчеркнул, что Вашингтон пытается мобилизовать своих союзников на более агрессивное противостояние с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москве и Вашингтону придется долго разгребать завалы в отношениях между странами. Он подчеркнул, что Россия не прерывала по своей инициативе диалог с Соединенными Штатами.