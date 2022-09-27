Москва, , 03:25 — REGNUM За пятую очередь работ по развитию автоматизированной информационной системы ФНС России — АИС «Налог-3» готовы заплатить 1 479 239 000 рублей. Соответствующий тендер пройдёт 13 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

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Работу, которую профинансируют из федерального бюджета, победитель должен будет выполнить в период с 31 октября 2022 года по 21 декабря 2023 года. Всего планируется 14 этапов.

«Основными направлениями развития АИС «Налог-3» являются: изменение налогового законодательства Российской Федерации; повышение степени автоматизации функций, выполняемых ФНС России», — уточняется в документации.

Напомним, в начале сентября 2022 года налоговый орган также подвёл итоги тендера с начальной ценой более 2 млрд рублей. За эту сумму победитель, ставший единственным участником торгов, должен будет до середины ноября 2023 года сопровождать АИС «Налог-3» и федеральная информационная адресная система.