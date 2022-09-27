Москва, 27 сентября, 2022, 03:25 — ИА Регнум. За пятую очередь работ по развитию автоматизированной информационной системы ФНС России — АИС «Налог-3» готовы заплатить 1 479 239 000 рублей. Соответствующий тендер пройдёт 13 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

Работу, которую профинансируют из федерального бюджета, победитель должен будет выполнить в период с 31 октября 2022 года по 21 декабря 2023 года. Всего планируется 14 этапов.

«Основными направлениями развития АИС «Налог-3» являются: изменение налогового законодательства Российской Федерации; повышение степени автоматизации функций, выполняемых ФНС России», — уточняется в документации.

Напомним, в начале сентября 2022 года налоговый орган также подвёл итоги тендера с начальной ценой более 2 млрд рублей. За эту сумму победитель, ставший единственным участником торгов, должен будет до середины ноября 2023 года сопровождать АИС «Налог-3» и федеральная информационная адресная система.